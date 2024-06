Ante la temporada vacacional que ya se aproxima, y para evitar que las y los chihuahuenses se conviertan en víctimas de agencias de viajes fraudulentas que buscan obtener dinero de manera fácil, la Policía Cibernética municipal, emite recomendaciones para prevenir robos o desfalcos por parte de éstas.

De acuerdo a datos de la Policía Cibernética, suele ser previo o durante las vacaciones cuando se incrementa el número de quejas de personas que han sido víctimas de este delito, a quienes se les orienta y canaliza por parte de personal adscrito a este grupo policial para saber qué hacer y a dónde dirigirse, dependiendo de cada caso.

Estas supuestas agencias generalmente ofrecen paquetes vacacionales muy económicos y con precios muy por debajo del mercado, solicitando depósitos anticipados, para posteriormente bloquear a los afectados; dejan de contestar llamadas o mensajes y borran las páginas ficticias con las que se anunciaban.

Si vas a contratar paquetes vacacionales, la Policía Cibernética te recomienda:

– Verifica la reputación de las páginas con otros usuarios, y busca referencias y comentarios.

– Desconfía de ofertas y precios muy bajos.

– Acude preferentemente al establecimiento físico.

– Verifica que preferentemente cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo (SECTUR).

– No confíes en páginas de redes sociales que se hayan creado recientemente, y que cuentan con reacciones negativas (me enoja o me divierte).

Quienes deseen recibir apoyo u orientación de la Policía Cibernética Municipal, pueden comunicarse al teléfono 614-442-73-00, extensión 3214 o a través de las redes sociales Facebook y Twitter como @ciberpoliciaCUU.