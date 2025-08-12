La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio hace un llamado a asociaciones civiles y cámaras empresariales, para participar en el programa “Adopta un Camellón”, una iniciativa que fomenta la participación ciudadana y el cuidado del entorno urbano.

La titular de la dependencia, Claudia Morales Medina, destacó que el objetivo es que empresas socialmente responsables se unan a la labor municipal para rescatar y embellecer la imagen de la ciudad, mediante trabajos de rehabilitación de infraestructura y mantenimiento de áreas verdes.

“Gracias a los convenios de colaboración, buscamos que cada participante adopte un tramo de camellón para su cuidado y conservación, generando un impacto positivo en la comunidad y en el entorno”, expresó Morales Medina.

Dijo que los interesados deben presentar requisitos como la copia de identificación oficial vigente, ya sea del solicitante, representante legal o gestor; imagen satelital del tramo propuesto para adopción, dos fotografías recientes a color del espacio, acompañadas de una breve descripción de los trabajos que se realizarán y un cronograma de actividades.

La funcionaria reiteró que con esta acción, el Municipio y la iniciativa privada unen esfuerzos para mejorar los espacios públicos y ofrecer una mejor imagen urbana para todos.