El arte de contar historias llegará a los hogares juarenses a través del taller gratuito de narración oral “Cuentos al viento”, que el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) ofrecerá de manera virtual del 1 al 22 de septiembre, en un horario de 6:00 a 8:00 de la tarde.

La actividad estará a cargo de César Rincón, narrador, actor y director con más de 16 años de trayectoria en el ámbito artístico, reconocido por su participación en festivales nacionales e internacionales.

Su carrera ha sido respaldada por distinciones como el Premio Estatal de las Artes Escénicas Zacatecas 2016 y el Reconocimiento de la Ciudad en 2021 por su aportación a las artes escénicas.

Además, ha fortalecido su formación con estudios en Chile y España gracias a becas de perfeccionamiento artístico.

El taller busca dotar a los asistentes de herramientas para transmitir emociones, ideas y mensajes a través de la palabra oral, utilizando tanto historias personales como relatos universales de la literatura y la tradición oral, el cual está dirigido a mayores de 18 años: narradores orales, actrices y actores, docentes, animadores de la lectura, divulgadores de la ciencia, personal de bibliotecas, madres y padres de familia, así como público en general.

Quienes deseen participar podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/oSgF9sms6LDpjDmw5.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que con actividades de este tipo se busca fortalecer el hábito de la lectura y acercar a la comunidad a la riqueza de la tradición oral mediante experiencias interactivas y creativas.

Asimismo, subrayó que este taller es posible gracias al convenio entre el Centro Cultural Helénico de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Gobierno Municipal de Juárez a través del IPACULT, lo que permite enriquecer la oferta cultural de la ciudad y abrir espacios de formación artística accesibles para todos.