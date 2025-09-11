El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) y con apoyo de la Fundación Gazpro, invita a las y los juarenses a participar en la 29ª Carrera de Ciclismo “Chupacabras”, a efectuarse el 11 de octubre en la Plaza de la Mexicanidad, a las 8:00 horas.

La competencia contará con recorridos de 50 y 100 kilómetros en las ramas varonil y femenil, mientras que para los menores de edad se realizará el circuito “Chupacabritas Recreativo”, con el propósito de que toda la familia pueda sumarse a la experiencia deportiva.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, indicó que este evento es una plataforma para que la comunidad ciclista muestre su talento, además de fomentar un ambiente de convivencia familiar.

Señaló que, con actividades de este tipo la frontera avanza en su posicionamiento a nivel nacional como sede de encuentros deportivos, en atención a la política pública de la administración estatal, de generar más espacios para la práctica del deporte.

A su vez, Susana Laredo, directora operativa de “Chupacabras”, resaltó que este es uno de los eventos más representativos de la ciudad, con un alcance internacional que año con año incrementa la participación, pues en esta edición se prevé la asistencia de más de 2 mil 300 atletas.

Los asistentes también podrán disfrutar de actividades paralelas como la tradicional carrera de botargas, espectáculos musicales, exhibición de lucha libre, así como venta de artículos relacionados con el ciclismo, alimentos y bebidas.

En esta ocasión se espera la participación de ciclistas de Rusia, Italia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y diversas regiones de México, con amplia representación de Chihuahua, lo que dejará una importante derrama económica para Ciudad Juárez.

Para resguardar la seguridad de los competidores, se contará con más de 700 voluntarios de dependencias municipales y patrocinadores, quienes apoyarán en los puntos de abastecimiento, de control y en áreas de salud y movilidad.

Los ganadores tendrán acceso a una bolsa de premios en distintas categorías, con un monto total de hasta 400 mil pesos.

Las inscripciones están abiertas en línea a través del enlace https://asdeporte.com/evento/chupacabras-2025-zc1/datos-del-evento, con una cuota de mil 350 pesos por participante. En el caso del “Chupacabritas Recreativo”, el registro es gratuito.

Con este tipo de actividades, el Gobierno del Estado impulsa el deporte, la convivencia familiar y la proyección de Ciudad Juárez, como un destino atractivo para el desarrollo de competencias de talla nacional e internacional.