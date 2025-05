Expresidentes, políticos y académicos de oposición llaman a no participar en la elección al Poder Judicial del próximo 1 de junio al considerar que “es una farsa” pues aseguran que ya están elegidos los juzgadores. “No votes. No destruyas. Tú me entiendes”, escribió en redes sociales el expresidente panista Vicente Fox, frase que acompañó con una imagen con la leyenda “no votaré porque es avalar una reforma infame”.

También la senadora por el PAN Lilly Téllez llamó a los ciudadanos a no votar el próximo domingo, pues considera que el proceso electoral es una “farsa” debido a que los juzgadores elegidos solo le ‘responderán a los morenistas’. “Yo convocó a los ciudadanos a que ni siquiera pierdan su tiempo en ir a votar, es más, una eficiente forma de manifestarse es que no vayan a votar al circo, a la tomadura de pelo de un juez. ¿A poco creen que un juez electo por voto popular les va a responder a ustedes?”, dijo la senadora.

En la lista también se encuentra el académico José Antonio Crespo, quien asevera que si se es “pro-demócrata” no se debe acudir a votar, porque ‘legitimará ese naciente sistema autocrático”.

Otro político que no llama directamente a no votar, pero señala que él no participará en la elección es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. “Yo no voy a acudir a votar, no voy a convalidar esa farsa que es la elección judicial, que no es otra cosa que un mecanismo para capturar políticamente a todas las instancias que pertenecen al Poder Judicial”, dijo el emecista.

Además, bajo los hashtag #YNoVotoelPrimeroDeJunio y #NoALaFarsaJudicial, usuarios de redes sociales también convocaron a no acudir a las urnas el próximo domingo. “¿Votar por jueces desconocidos? El 1 de junio tu abstención también es una voz”, se ve en imágenes que se distribuyen en X.

Asimismo, hay imágenes donde se dan siete razones para no votar: advierten que hacerlo es convalidar las irregularidades de la Reforma Judicial; que el voto no debe sustituir al mérito; que la elección Judicial no cumple con estándares democráticos; que elección no garantiza independencia judicial; que la justicia no puede estar en manos de la popularidad, ni la demagogia; que es imposible conocer a todos los candidatos y que no votar es una acto de resistencia y rechazo.

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5 ministros del Tribunal de Disciplina Judicial 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 15 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 464 Magistrados de Circuito 386 Jueces de Distrito

El próximo domingo 1 de junio se realizará la primera elección al Poder Judicial, en la que se elegirá a 881 jueces, ministros y magistrados. Se elige: Este proceso electoral se deriva de la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024.

La modificación terminó con el sistema de carrera judicial y se abrió paso a que los juzgadores fueran elegidos por voto directo de los ciudadanos. Los ciudadanos que acudan recibirán seis boletas de diferentes colores para elegir a los juzgadores a nivel federal. A nivel local en 19 estados también habrán elecciones. Las casillas abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00 horas.

Expansión