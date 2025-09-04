En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado con los deudos y víctimas del crematorio “Plenitud” y como resultado de diversos análisis técnico-científicos, se alcanzó la identificación de 65 personas, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados el pasado mes de junio en el predio de la colonia Valle Dorado en Ciudad Juárez.

El esfuerzo y trabajo conjunto de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, coordinada por el Fiscal Carlos Manuel Salas y la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, a cargo del director Javier Sánchez Herrera, así como de los especialistas de sus respectivas áreas, ha permitido la entrega física de 53 cuerpos.

Se cuenta además, con 18 hipótesis de identidad pendientes de confirmar con familiares, así como una identidad obtenida gracias a la información e imágenes que han sido recopiladas a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio abierto para estos fines.

Por otra parte, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, tiene registradas 42 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

Cabe destacar que a partir de la localización de los cuerpos el pasado 26 de junio, personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) a cargo de Norma Ledezma Ortega, con apoyo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Servicios Periciales, sigue brindando atención psicológica, información y asesorías, a las familias afectadas que se han acercado a la institución.