San Francisco, EE.UU. — OpenAI presentó oficialmente ChatGPT-5, un modelo de inteligencia artificial que la compañía califica como el más avanzado del mundo.

El nuevo sistema combina los avances en razonamiento profundo de la serie “O” con las capacidades multimodales de los modelos GPT, ofreciendo respuestas más rápidas y también más elaboradas según la necesidad del usuario.

Durante su presentación, OpenAI mostró cómo GPT-5 generó en un minuto una aplicación web de 250 líneas de código para aprender francés, lista para ejecutarse. También mejoró sus habilidades de redacción, traducción y conversación en lenguaje natural, además de ofrecer opciones de personalización de interfaz y personalidad para usuarios de pago.

Entre sus novedades, destaca la integración con Gmail y Google Calendar para suscriptores Pro, Plus y Enterprise, lo que permitirá un manejo más inteligente de información actual del usuario.

La compañía asegura que se han reforzado las medidas de seguridad para reducir “alucinaciones” y respuestas incorrectas, y que el modelo será capaz de admitir cuando no pueda completar una tarea o de negarse a responder por motivos de riesgo.

GPT-5 estará disponible de inmediato, con versiones más ligeras y rápidas para quienes tengan planes gratuitos o requieran menor capacidad de procesamiento.