

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa acercando su unidad móvil a las colonias y fraccionamientos, para regularizar cuentas con adeudos.

El próximo jueves 20 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estará en la Plaza Talamás ubicada en el Boulevard Manuel Talamás Camandari en la colonia Parajes de San Isidro, donde se ofrecerán descuentos y convenios, para que los usuarios con adeudos dejen su cuenta en ceros.

Vecinos de las Urbi Villas, Parajes, Mezquital, Senderos, Villas de Alcalá, Hacienda Universidad y zonas aledañas, podrán beneficiarse de convenios y descuentos de hasta un 80 por ciento, así lo comento Emma Zubia jefa de recuperación de adeudo de la J+.

“Vamos a estar ofreciendo descuentos, convenios, tratando de regularizar a la gente, vamos a llegar muy temprano, nos vamos a instalar desde las 7 de la mañana, los descuentos son depende de cada cuenta, deben llevar copia de la credencial de elector, su recibo, en caso de no ser dueño, algún documento que acredite la propiedad”, refirió.

Con estas acciones la J+, refrenda su cercanía con la comunidad, beneficiando a miles de familias, para que regularicen sus cuentas.