Ciudad Juárez.— La frontera amaneció este 21 de noviembre con el primer golpe verdadero de frío de la temporada. Después de varias semanas de temperaturas inusualmente templadas, Ciudad Juárez despertó con un ambiente helado que se hizo sentir desde las primeras horas de la mañana, marcando el inicio de un descenso más marcado en el termómetro.

Desde antes de las 9 de la mañana, los juarenses enfrentaron temperaturas que rondaban los 9 grados centígrados, acompañadas de un cielo despejado que, lejos de calentar la ciudad, permitió que el aire frío se mantuviera sobre la región. A pesar de que el sol salió con fuerza, el ambiente no logró suavizarse lo suficiente para quienes iniciaron actividades al aire libre.

Meteorólogos locales indican que este jueves representa el primer día en que el frío se siente “helado” en la ciudad, debido, principalmente, al incremento de los vientos provenientes del noroeste. Estas ráfagas, aunque moderadas, están generando una sensación térmica menor a la temperatura real, lo que ha sorprendido a transeúntes y trabajadores que no esperaban un cambio tan brusco.

Durante el mediodía, el termómetro alcanzará valores entre los 15 y 17 grados, sin embargo, el viento continuará corriendo y podría intensificar la percepción de frío, especialmente en zonas abiertas como los parques, vialidades principales y la zona centro.

Por la tarde, la temperatura volverá a descender rápidamente, y se espera que, ya entrada la noche, Ciudad Juárez alcance nuevamente valores cercanos a los 10 grados, con un ambiente todavía más frío por la persistencia del viento.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos durante los próximos días, pues este descenso marca el inicio formal de la temporada invernal en la frontera.