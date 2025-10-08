Miércoles 8 de Octubre del 2025

La Dirección General de Centros Comunitarios invita a la ciudadanía a la brigada del Programa Médico a Tu Puerta en la colonia San Antonio.



El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, dio a conocer que los servicios se van a ofrecer hoy miércoles de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Centro Comunitario San Antonio, ubicado en la calle Sevilla sin número.



“Se van a otorgar los servicios de ultrasonido obstétrico, consulta médica general, donación de lentes a mayores de edad, retiro de verrugas, dentista y vacuna contra el sarampión, además de que se hará la prueba de glucosa”, explicó.



Rodríguez Giner dijo que como único requisito los interesados deben llevar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).



“Se invita a todos los interesados a acudir y aprovechar esta oportunidad de los servicios que se ofrecerán de manera gratuita”, añadió.