La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez continúa acercando beneficios a la comunidad con el programa “La J+ en tu colonia”, que este jueves llegó al estacionamiento de Walmart Torres del Sur, donde desde las seis de la mañana cientos de personas acudieron para aprovechar los descuentos y convenios en sus cuentas de agua.

El director ejecutivo del organismo, Sergio Nevárez, acudió al lugar para atender personalmente a los usuarios y otorgar descuentos en esta jornada.

“Hay de 90 por ciento, vino ahorita una señora que se llama Alicia, me comentó que debía 167 mil pesos y solo pagó 10 mil, vamos a estar con una visita por semana hasta que termine el año, se va a replantear el programa para el año que entra, pero mientras que nos sigan donde andemos”, expresó.

Una de las beneficiarias fue la señora Isela Estrada, quien tenía un adeudo de más de 200 mil pesos y obtuvo un descuento superior al 90 por ciento.

“Teníamos la casa rentada, el domicilio es de mis papás, uno de los vecinos me comentó, me acerque por los documentos y me acerque a hacer el convenio, son 225 me lo dejaron en 12 mil en un solo pago se van a poner en otros lugares más cerca de sus domicilios para que se acerquen y hagan un buen convenio.”

La J+ invita a la ciudadanía a participar en las próximas jornadas, el 20 de noviembre estará en Plaza Talamás y el 26 de noviembre en Plaza Porvenir

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, invita a los usuarios a aprovechar este programa y empezar el próximo año sin adeudos.