Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 269, integrantes del Comité Centinela de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social, realizaron una visita a una casa hogar, donde compartieron momentos de alegría con las niñas y niños que ahí residen, entregándoles juguetes y compartiendo sonrisas.

Esta actividad forma parte de las acciones promovidas por las Redes Juveniles, las cuales buscan fortalecer valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso social entre la juventud.

Durante la jornada, los alumnos convivieron con los pequeños a través de dinámicas, juegos y obsequios, generando un ambiente de convivencia y apoyo mutuo. La experiencia permitió a los jóvenes reflexionar sobre la importancia de contribuir positivamente a su comunidad y de mantenerse cercanos a las causas sociales.

Autoridades del CBTis No. 269 reconocieron el entusiasmo y la participación de los estudiantes, destacando que estas actividades contribuyen a la formación integral de los jóvenes, fomentando su responsabilidad social y sentido humano.

Con acciones como esta, el CBTis No. 269 reafirma su compromiso con la educación basada en valores y con la construcción de una sociedad más empática y solidaria.