Llevan “Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” a la colonia Héroes de la Revolución 

by Salvador Miranda
Este sábado 4 de octubre se desarrollará el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” al parque Héroes de la Revolución II, ubicado en calle Acosta 7711 en la colonia Héroes de la Revolución, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que por indicaciones del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se reactivan nuevamente estas acciones.

Informó que previó a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias dan sus servicios en el jardín de niños María Enriqueta Camarillo, ubicado en la calle Alberto Román 1265 en la colonia Héroes de la Revolución.

Hoy atenderán los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), unidades médicas móviles, vacunación, asesoría legal y Presupuesto Participativo. 

Mañana martes estará personal de Desarrollo Urbano, Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Alumbrado y Desarrollo Social. 

El miércoles atenderán a Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), destilichadero y Parques y Jardines.

El próximo jueves estarán los módulos de Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), vacunación de mascotas, reportes de alumbrado y Protección Civil. 

El viernes acudirá la Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Dirección General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Social. 

La funcionaria mencionó que se intervendrán 10 polígonos que comprenden alrededor de 17 colonias, donde acudirán las dependencias municipales y algunas federales a prestar sus servicios

Mendoza Mendoza señaló que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal.

