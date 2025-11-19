Personal de la dirección de Regulación Comercial llevó el programa Cruzada por tu Mercado a las segundas “San Pancho”, ubicadas en la calle Custodio de la República entre Refugio de la Libertad y Misioneros en la colonia Fray García de San Francisco.



El titular de la dependencia, Óscar Guevara, comentó que paulatinamente acudirán a todos los mercados de la ciudad con este programa, con el cual ayudan a los locatarios a resolver todas sus inquietudes.



“Varias dependencias están haciendo sinergia para que el mercado este más ordenado, limpio y bonito y que los locatarios trabajen de la mejor manera”, comentó.



Dijo que la Dirección de Ecología expidió de manera gratuita el engomado ecológico; Servicios Públicos realizó la limpieza del lugar y puso un contenedor, además de que Alumbrado Público instaló varias luminarias en el sector.



El director de Control de Tráfico de la Coordinación de Seguridad Vial, Gerardo Arámbula, explicó que se puso un eje central en la avenida Refugio de la Libertad, a la vez se pusieron pasos peatonales y pintaron la valla y los cordones.



Comentó que se puso señalética vertical como los señalamientos altos y de reducción de velocidad de 30 kilómetros para que se modere la velocidad y se pintaron los topes.



Personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevó la esterilización, microchip y vacunas para perros y gatos.



Rubén Velázquez Flores, líder del mercado, agradeció al titular de Regulación Comercial por el apoyo que les ha otorgado.