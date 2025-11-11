El próximo sábado 15 de noviembre se llevará a cabo el programa Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en el parque “Lic. Gustavo Díaz González”, ubicado en la calle Rincón de Extremadura y Don Antonio de Espejo, en la colonia Rinconada de las Torres, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.



La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias están ofreciendo sus servicios desde el pasado lunes 3 de noviembre y hasta el viernes 14, en la Escuela Secundaria Técnica número 80, ubicada en la calle General Motors, en la colonia Torres del Sur Ampliación, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.



Hoy dan la atención personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) y la Dirección General de Desarrollo Urbano, además de que también se atenderán reportes de alumbrado público y de la Dirección de Asentamientos Humanos.



Mañana estarán los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), además de las direcciones de Limpia y Parques y Jardines.



El jueves atenderán personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Protección Civil y Alumbrado Público.



Para el viernes 14 de noviembre prestarán sus servicios la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, Derechos Humanos, Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer.



En esta estrategia se trabaja en conjunto con el Gobierno Federal; con la cruzada se contempla beneficiar a vecinos de Torres del Sur, Morelos I y II, así como Rinconada de las Torres y sus alrededores.