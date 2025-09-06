Inicio » Llevan más de 33 toneladas de avena forrajera a productores de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero
Chihuahua

Llevan más de 33 toneladas de avena forrajera a productores de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), entregó más de 33 toneladas de semilla de avena forrajera a 38 productores de los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

Lo anterior, como parte del Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2025, con el objetivo de apoyar a las y los productores de la zona norte ante los efectos de la sequía.

El coordinador regional de la región fronteriza de la SDR, Miguel Núñez Nava, señaló que contar con este insumo pecuario permitirá a los beneficiarios sembrar el cultivo para generar ventas, o aprovecharlo como alimento para su ganado y fortalecer así la producción local.

En Guadalupe se entregaron 7.9 toneladas de avena forrajera a 10 productores, mientras que en Práxedis G. Guerrero se distribuyeron 25.3 toneladas para 28 personas.

Posteriormente, como parte del Programa Estatal de Vigilancia del Gusano Barrenador, se realizó una capacitación dirigida a más de 24 participantes de ambos municipios.

El objetivo fue brindar herramientas para la prevención y control de esta alerta sanitaria, ante las afectaciones que el GBG ha ocasionado en el comercio con Estados Unidos.

Durante la capacitación se abordaron temas como la identificación del parásito, técnicas de localización, limpieza y tratamiento de heridas en el ganado, así como otras medidas para prevenir complicaciones en ejemplares infectados y evitar la propagación.

