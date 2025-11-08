La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) ha distribuido más de 5 mil litros de agua potable en localidades rurales de Chihuahua, Juárez, Meoqui y San Francisco de Conchos.

Entre las actividades que desarrolla el personal de la dependencia, incluye la impartición de pláticas o talleres a los habitantes de estas poblaciones, para dar a conocer los beneficios de consumir agua potable, libre de microorganismos, sales, metales pesados y químicos.

El presidente del Comité del Agua, Martín Tarín, informó que la campaña incluye la instalación de la planta móvil para purificación de agua, para la donación del líquido a las personas asistentes a la capacitación.

Solo en el último evento efectuado en el poblado de Nuevo Delicias, en el norte de la capital del estado, fueron donados entre las familias de la comunidad 1,679 litros de agua purificada, distribuidos en garrafones de 10 litros.

También se entregó plata coloidal para la desinfección intradomiciliaria del agua, así como información sobre la importancia de utilizar agua de alta pureza, y sobre el cuidado de la salud y la prevención de riesgos sanitarios.

Tarín añadió que Coespris Chihuahua trabaja de manera cercana con las comunidades, para fortalecer las estrategias de salud pública y garantizar el acceso a agua de calidad para todos los chihuahuenses.