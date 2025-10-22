El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) entregó material de construcción del programa “Acciones de Mejoramiento de Vivienda 2025”, a 33 familias de San Francisco de Conchos y La Cruz.

Este programa consiste en el otorgamiento de créditos accesibles para ampliar o remodelar la casa, que se adquieren con un enganche del 15 por ciento del total del monto solicitado y el resto, es financiado a 18 meses sin intereses.

En Conchos, el director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, acompañado por la presidenta municipal, Norma Pavía Manríquez y la directora de Desarrollo Social, Marina Sáenz, distribuyeron apoyos a 19 familias por un monto de 247 mil 201 pesos.

Estos consistieron en 276 sacos de cemento de 25 kilogramos, 97 láminas, 37 varillas, 7 calentadores solares de agua de ocho tubos, 243 blocks y 155 cajas de piso cerámico, que permitirán a las familias mejorar sus viviendas y, con ello, su calidad de vida.

En La Cruz se entregaron insumos con una inversión de 182 mil 409 pesos, en beneficio de 14 familias, mismos que incluyeron 67 láminas, 66 polines, 67 varillas, un calentador solar de agua, 50 cajas de piso cerámico y 1,091 blocks.

Al evento acudieron Juan Francisco Guerrero, del Departamento de Mejoramiento y Programas Sociales de Coesvi; la secretaria del Ayuntamiento, Eunice Baca; la recaudadora de Rentas, Judith Márquez y la directora de Desarrollo Social, Mayra Hernández.