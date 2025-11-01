Con el objetivo de acercar los beneficios del JuárezBus a las y los trabajadores de la industria maquiladora, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), presento las nuevas ubicaciones del CAM móvil.

Esto a fin de facilitar el acceso a los trámites de la tarjeta preferencial y general para la ciudadanía en diferentes puntos, como la colonia Riberas y diversas empresas en la frontera.

El 3 de noviembre se ofrecerá la atención en la compañía Aligntech de México y el 5 de noviembre en ADC COMMSCOPE Bermúdez 2.

Adicionalmente, del 3 al 8 de noviembre el CAM Móvil brindará servicio frente al supermercado ubicado en Riberas del Bravo.

El horario será lunes, martes, miércoles y viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los jueves y sábados, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Personas adultas mayores, con discapacidad, estudiantes y pertenecientes a pueblos originarios podrán realizar la emisión, renovación o reposición de su tarjeta preferencial, con un costo de 30 pesos. Cabe destacar que la renovación continúa siendo gratuita.

Asimismo, se recibirá orientación sobre el funcionamiento del sistema JuárezBus, rutas y puntos de recarga.

Para cualquier duda, comunicarse por mensaje a la línea de atención vía WhatsApp al número (656) 852-73-84.