La Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil del JuárezBus estará presente en diferentes puntos de la ciudad durante la próxima semana, incluyendo al Colegio de Bachilleres #11.

Del 13 al 15 de octubre se ubicará en la estación Santiago Troncoso; los días 16 y 17 de atenderá exclusivamente en el la institución educativa; y el día 18 se brindará servicio en la colonia Riberas del Bravo, frente al supermercado ubicado sobre la calle El Porvenir.

En su visita al Cobach #11, el CAM Móvil ofrecerá atención exclusiva a las y los estudiantes del plantel, con el objetivo de facilitar trámites como la emisión, renovación o reposición de la tarjeta preferencial del JuárezBus.

Esta jornada representa una oportunidad directa para que el alumnado acceda al beneficio sin tener que trasladarse a otros puntos de atención.

El horario de atención para la estación Santiago Troncoso será de de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que en el plantel #11 tendrá dos horarios: el jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y el viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; en Riveras el módulo operará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El costo de la tarjeta preferencial es de 30 pesos y es el único método autorizado para acceder al servicio del JuárezBus, mientras que la renovación es gratuita.