Inicio » Llevarán campaña gratuita de microchipeo y antirrábica el fin de semana al parque de la Familia
Portada

Llevarán campaña gratuita de microchipeo y antirrábica el fin de semana al parque de la Familia

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El próximo fin de semana se llevará a cabo de forma gratuita la campaña de microchipeo y vacunación antirrábica, por lo que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), invita a los juarenses a llevar a sus mascotas.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que el evento será el sábado 6 y el domingo 7. El primer día en el Parque de la Familia, ubicado en la calle Valle de Juárez, colonia Frontera II, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del día.

El domingo se realizará en el Parque Villahermosa, en las calles Humanguillo y Alegre, en horario de 9:00 a 12:00 horas.

La funcionaria indicó que los servicios son gratuitos y están dirigidos a perros y gatos, además se estará ofreciendo la vacuna múltiple y la aplicación de producto contra la garrapata.

banner

Señaló que es importante aprovechar la oportunidad, ya que a través del servicio podrán cuidar la salud de las mascotas.

Así mismo, pidió llevar a los animalitos con correas o en transportadora para seguridad de los mismos.

You Might Also Like

You may also like

Multa la J+ a vecino de Vistas los Ojitos por robarse el...

Prevé CEPC lluvias y descenso de temperaturas para mañana en la región...

Llega a 65 el número de cuerpos identificados en Caso Plenitud

Secretaría de Seguridad Pública del Estado y psicólogos lanzan estrategia contra suicidio...

Entrega alcalde salón de usos múltiples a comunidad de la Secundaria Federal...

Celebran en el campus de la UACJ de NCG, los Premios Juventud...

Juárez noticias All Right Reserved.