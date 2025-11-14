Mañana sábado 15 se llevará a cabo el programa Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en el parque “Lic. Gustavo Díaz González”, ubicado en la calle Rincón de Extremadura y Don Antonio de Espejo, en la colonia Rinconada de las Torres, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.



María Antonieta Mendoza Mendoza, titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias estuvieron atendiendo con diferentes servicios desde el lunes 3 de noviembre y hasta hoy en la Escuela Secundaria Técnica número 80, ubicada en la calle General Motors, en la colonia Torres del Sur Ampliación, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.



La funcionaria comentó que prestaron sus servicios Alumbrado Público, Asentamientos Humanos, Bienestar Animal, Centros Comunitarios, Deporte, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF).



Además de esas dependencias, también Educación, Ecología, Justicia Cívica, Juventud, Limpia, Obras Públicas, Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) y Parques y Jardines.



También acudieron Participación Ciudadana, Protección Civil, Tesorería, Salud, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), así como Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).



En esta estrategia se trabaja en conjunto con el Gobierno Federal; con la cruzada se contempla beneficiar a vecinos de Torres del Sur, Morelos I y II, así como Rinconada de las Torres y sus alrededores.