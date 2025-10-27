Inicio » Llevó Seguridad Vial a 24 ebrios al Cerecito durante el fin de semana
Llevó Seguridad Vial a 24 ebrios al Cerecito durante el fin de semana

by Salvador Miranda
Para evitar incidentes viales derivados de la ingesta de bebidas embriagantes, la Coordinación General de Seguridad Vial trasladó al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito) a un total de 24 ciudadanos que conducían bajo los influjos del alcohol.

El viernes pasado, policías viales lograron detener a seis conductores ebrios, el sábado a 10 y el domingo a 8 más, a quienes el juez en turno determinó el tiempo de arresto que deberían cumplir como sanción por la falta cometida.

Del total de automovilistas, tres fueron mujeres; únicamente un hombre fue detectado luego de verse involucrado en un accidente automovilístico, mientras que al resto se les sorprendió infringiendo el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.

Se recuerda que conducir bajo algún estado de ebriedad:

*Afecta el comportamiento
*Disminuye la capacidad de reacción
*Afecta la atención, por ejemplo, no distinguir los colores del semáforo
*Puedes ser detenido en el Cerecito o Fiscalía en caso de algún accidente

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

