Para evitar incidentes viales derivados de la ingesta de bebidas embriagantes, la Coordinación General de Seguridad Vial trasladó al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito) a un total de 24 ciudadanos que conducían bajo los influjos del alcohol.
El viernes pasado, policías viales lograron detener a seis conductores ebrios, el sábado a 10 y el domingo a 8 más, a quienes el juez en turno determinó el tiempo de arresto que deberían cumplir como sanción por la falta cometida.
Del total de automovilistas, tres fueron mujeres; únicamente un hombre fue detectado luego de verse involucrado en un accidente automovilístico, mientras que al resto se les sorprendió infringiendo el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.
Se recuerda que conducir bajo algún estado de ebriedad:
*Afecta el comportamiento
*Disminuye la capacidad de reacción
*Afecta la atención, por ejemplo, no distinguir los colores del semáforo
*Puedes ser detenido en el Cerecito o Fiscalía en caso de algún accidente
La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.
Llevó Seguridad Vial a 24 ebrios al Cerecito durante el fin de semana
