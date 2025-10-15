—Bonilla sigue mandando en el ranking de alcaldes

—La odisea de la Jotamas tras aguaceros

Vaya madrugada la que se vivió ayer en Juárez con el aguacero que cayó durante la madrugada del martes. Hubo de todo, de entrada, inundaciones, vehículos varados, accidentes vehiculares, e incluso dos decesos a causa de las lluvias.

Dicen los que saben que ni el frío ni el sueño fueron rival para el susto que se llevaron al menos cinco empleados de maquila, quienes terminaron con más que con la bata arrugada después de que el camión que debía llevarlos al pan de cada día acabó de costado y sin placas.

Resulta que el susodicho camión, modelo 2008, propiedad de la empresa Viggo, decidió que ocho años fuera de rango era solo un detallito. Porque, no es por ser malpensados, pero la regla es clara: los camiones de transporte público deben ser mínimo modelo 2016.

Y hablando de responsables, por ahí se menciona el nombre de Herrerías, el mandamás del transporte público, quien al parecer solo pasa lista para cobrar el sueldo. Porque si le preguntan por qué circulan chatarra en vez de camiones decentes, seguro se queda calladito o, peor aún, busca a quién echarle la bolita.

Mientras tanto, los ‘vialetones’ del Juárez Bus ya brillan por su ausencia y semáforos como el de Soriana San Lorenzo simplemente ya no existen. Así que la ciudad está vuelta un caos, pero eso sí, la burocracia muy cómoda, sentadita y con aire acondicionado.

Que no nos extrañe que mañana nos salgan con otra “mesa de diálogo” o promesas nuevas. Porque aquí, la negligencia se recicla más que los camiones: viejos, desgastados y, sobre todo, fuera de norma.

***********

En la más reciente encuesta de Rubrum, la que trae a los presidentes municipales echando humo por las orejas, sigue colocando al acalde de Chihuahua Marco Bonilla en los tops 10.

En la calificación de trabajo y desempeño, Marco Bonilla, el alcalde de Chihuahua, anda rozando el cielo con un segundo lugar y 7.56 de nota. Solo lo supera Mauricio Farah, de San Pedro Garza García, con su 8.52 –ambos del PAN-, para no perder la costumbre de presumir azul. Mientras que Cruz Pérez Cuéllar alcalde morenista de Juárez anda en el lugar 27 con un 6.36.

En servicios públicos, pues tampoco hubo sorpresas. Farah sigue dominando la tabla con 8.44, mientras que Bonilla se cuela al quinto con un 7.24. Y Juárez, con Pérez Cuéllar al frente con un 5.16 están en el lugar 56, y eso que hablamos de cosas tan básicas como que el semáforo funcione y que las calles no se conviertan en ríos cada vez que llueve.

En cercanía con la gente Bonilla presume tercer lugar con 7.58 -quizá por eso no se le olvida saludar a las doñas en el mercado-, y Farah, otra vez, primerísimo con 8.28. Pérez Cuéllar ahí va en el 31 con 5.70, y quizá le hace fata tomarse más selfies con damas y caballeros.

Ahora sí, el tema que pone los pelos de punta: la seguridad. Aquí ni los memes ayudan, porque Bonilla se conforma con el quinto y Farah, el eterno puntero, se lleva el oro. Pérez Cuéllar, por su parte, sigue en semáforo amarillo con un preocupante 4.72 y el lugar 59.

***********

Los juarenses de plano se juegan la lotería a diario porque con tanto hundimiento y alcantarilla tapada, de plano ya no saben si va a caer en algún “pozo” o “charco” cuando cruza la esquina.

Y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+) nomás no ve la suya: parece que cada lluvia les deja más trabajo que una mudanza familiar un domingo.

Dicen en la J+ que sus cuadrillas trabajan como hormiguitas, atacando seis de los dieciséis socavones cortesía del aguacero. Ni los tacos de la esquina llevan ese ritmo. Eso sí, ya presumieron que lograron cambiar dos tuberías dañadas y el bacheo va bien, pero como que el resto de los hundimientos esperan turno.

Los trabajadores y directivos de la paraestatal le echan ganas a los hoyos más grandes y a las vialidades principales, mientras los demás reportes se van acumulando como los memes en los grupos de WhatsApp.

Lo bueno es que no pierden el ánimo, porque en Clouthier y Mitla hasta ya andan bacheando, y lo de Carlos Amaya con Borreguero fue todo un show: colector de 24 pulgadas, reparación express y a tapar el hueco como si nada.

Eso sí, el pueblo juarense anda con el Jesús en la boca, porque las cuadrillas también le están pegando a otros cuatro socavones en cruces medio transitados. Imagínate, Laguna de Tamiahua y Pérez Serna, Santiago Troncoso y Yepomera, y dos joyitas más en la Clouthier. Los hoyos se multiplican y los automovilistas ya compiten por el mejor salto olímpico, no vaya a ser que terminen en una piscina improvisada.