Un hombre fue atacado a balzos esta mañana en una vivista de la colonia Ponce de León, de la cual se dijo, es usada como picadero, y al intentar huir de la egresión, quedo sin vida en el techo de la vivienda contigua.

Fue en las calles Salome Ureña y Cristóbal Virues, de la citada colonia donde los vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al llega los uniformados, se realizó una inspección al lugar, percatándose que en el techo de la vivienda, se encontraba un hombre sin vida mientras que en el patio de la misma, un casquillo percutido, sin que se diera a conocer el calibre.

Al lugar arribaron también agentes de investigación de la fiscalía, quien se encargaron de realizar el levantamiento de evidencias asi como el cuerpo del occiso.