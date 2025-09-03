-Tenía órdenes de aprehensión por extorsión y violencia familiar

En una acción coordinada entre la Unidad K-9 de la Agencia Estatal de Investigación y la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizados de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se detuvo en flagrancia a Eduardo B. T. por delitos contra la salud y contra la Ley Federal de Armas y Explosivos.

La detención del presunto se registró la noche de ayer martes, en la calle Algodonero y Viejo Mundo de la colonia Río Grande, en Ciudad Juárez, en donde se le aseguró una maleta que contenía 07 paquetes compactados, con una hierba seca y verde con características de la mariguana, los cuales dieron un peso total de 2.862 kilogramos.

También, una bolsa de plástico transparente con un polvo blanco, con características de la cocaína, con un peso de 65 gramos, así como un arma de fuego de la marca Hardballer AMT, calibre 45, con un cargador metálico abastecido con dos cartuchos útiles.

El detenido de 24 años de edad, junto con la droga, el arma de fuego y el vehículo que conducía de la marca Toyota, Tundra, color gris, modelo 2013 sin placas de circulación, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la continuación de las investigaciones correspondientes que determinen su situación legal.

Cabe hacer mención que, al revisar las bases de datos, se conoció que el detenido Eduardo B. T., contaba con dos órdenes de aprehensión en la que aparece como probable responsable de los delitos de extorsión y violencia familiar.