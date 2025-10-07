Inicio » Lo detienen en Anapra armado y con marihuana
Portada

Lo detienen en Anapra armado y con marihuana

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino identificado como Jesús Manuel R. M., por los delitos de posesión ilegal de arma de fuego y contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia se realizó ayer domingo 06 de septiembre, en la calle Cangrejo de la colonia Puerto Anapra, ya que traía en su poder un arma de fuego corta, abastecida en su cargador con 7 cartuchos útiles, otro cargador abastecido con 7 cartuchos útiles, así como una bolsa con 48 gramos de marihuana.

El detenido de 24 años edad, junto con el arma y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, que procederá con la integración de la carpeta de investigación para formularle imputación.

You Might Also Like

You may also like

Esperan en DABA 70 ¨Lomitos¨ por ser adoptados

Conmemora la UACJ el Día Mundial de la Salud Mental

Continúan labores de sellado del Colector Cuatro Siglos durante las noches

Obtiene Fiscalía Anticorrupción sentencia condenatoria contra exalcalde de San Francisco del Oro

Alcalde reconoce trabajo de Casa del Niño y del Anciano México en...

Pérez Cuéllar destaca apoyo federal y reconoce liderazgo de la presidenta Sheinbaum

Juárez noticias All Right Reserved.