Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino identificado como Jesús Manuel R. M., por los delitos de posesión ilegal de arma de fuego y contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia se realizó ayer domingo 06 de septiembre, en la calle Cangrejo de la colonia Puerto Anapra, ya que traía en su poder un arma de fuego corta, abastecida en su cargador con 7 cartuchos útiles, otro cargador abastecido con 7 cartuchos útiles, así como una bolsa con 48 gramos de marihuana.

El detenido de 24 años edad, junto con el arma y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, que procederá con la integración de la carpeta de investigación para formularle imputación.