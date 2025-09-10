Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración del Ejército Nacional y la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino identificado como Juan Carlos S. M., por delitos contra la salud.

La detención en flagrancia se llevó a cabo ayer martes, en la calle Durazno de la colonia Insurgentes, en Ciudad Juárez, en donde los agentes investigadores, detuvieron la marcha de un vehículo de la marca Cadillac, línea ATS, color negro, modelo 2013, el cual era conducido por la persona en mención.

Procedieron a revisar el vehículo y localizaron lo siguiente:

Una caja que contenía 41 paquetes con dispositivos electrónicos de una sustancia liquida conocida como THC (Tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la marihuana.

Una caja que contenía 20 cilindros multicolor, cada uno con cinco cigarros electrónicos con marihuana.

Dos cajas que contienen 50 paquetes multicolor cada una, con dispositivos electrónico de THC.

El detenido de 19 años edad y la sustancia asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.