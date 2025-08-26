Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Ariel Jovani L. B., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención se realizó en la calle Oasis de Nigeria y Oasis Mongolia, de la colonia Pradera de los Oasis, en donde los agentes investigadores lo revisaron, encontrándole una bolsa que contenía 542 gramos de hierba seca y olorosa, con características de la marihuana, distribuida en cinco bolsas transparentes.

El detenido de 28 años edad, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.