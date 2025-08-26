Inicio » Lo detienen en posesión de cinco bolsas con marihuana en Pradera de los Oasis
Lo detienen en posesión de cinco bolsas con marihuana en Pradera de los Oasis

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Ariel Jovani L. B., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención se realizó en la calle Oasis de Nigeria y Oasis Mongolia, de la colonia Pradera de los Oasis, en donde los agentes investigadores lo revisaron, encontrándole una bolsa que contenía 542 gramos de hierba seca y olorosa, con características de la marihuana, distribuida en cinco bolsas transparentes.

El detenido de 28 años edad, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

