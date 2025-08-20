Inicio » Lo detienen por desobediencia y resistencia a la autoridad en Puerto Palomas de Villa
Lo detienen por desobediencia y resistencia a la autoridad en Puerto Palomas de Villa

Agentes Ministeriales de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en los términos de la flagrancia, a quien se identificó como Luis Manuel L., por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares.

La detención fue ayer lunes, en el cruce de las calles Hidalgo y Boca Negra, luego de que, a bordo de un vehículo de la marca Ford, línea Explorer, color blanco, sin matrículas de circulación, intentó evadir a los policías investigadores, quienes le solicitaron que detuvieron la marcha y al ser revisado, opuso resistencia.

El vehículo en mención y el detenido, de 59 años de edad, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, para que realice las indagatorias pertinentes y determine su situación jurídica.

