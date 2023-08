– Causó la muerte de un masculino y lesionó a tres personas más, además de causar daños.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo Especializado en Órdenes de Aprehensión, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, capturaron a un prófugo de la justicia por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños.

La detención de Raúl A. M., se concretó la noche del martes 15 de agosto en la calle Río Salado y Río Colorado de la colonia Riveras de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua, en donde se le cumplimentó el mandato judicial girado en su contra por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos bajo la causa penal 2153/2023.

El detenido será llevado a la audiencia inicial en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, le formulará imputación en su contra por los hechos registrados la madrugada del 27 de mayo de 2023, en la calle Ingeniero Carrillo de la colonia Tarahumara, de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, embistió de manera intencional a las víctimas con la pick up que conducía, causando la muerte de Primitivo C. L., y lesiones a Ilmer Adán C. H., a Socorro C. y a Jessica Magaly E. C., además de causar daños a dos vehículos que estaban estacionados en el lugar.