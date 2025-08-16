El cuerpo sin vida de un masculino fue localizado esta mañana sobre la banqueta de una de las calles de la colonia Cuernavaca, de acuerdo a informes de elementos policiacos.

El hallazgo fue reportado en las calles Tecnológico y calle Chinameca, de la citada colonia y del cual se dijo estaba sobre una cobija y totalmente desnudo, por lo que no se descarta que haya salido de algún hotel cercano y al cruzar la avenida tecnológico se desvaneció y ya no se recuperó..

Al recibir el reporte, agentes municipales acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo, indicando que el cuerpo presentaba visibles huellas de tortura.

Fueron los uniformados quienes realizaron varios llamados al masculino, el cual no fue identificado, y al no tener respuesta, solicitaron apoyo medico, por lo que a los pocos minutos arribaron paramédicos quienes confirmaron la falta de signos de vida del masculino.

De inmediato se procedió a acordonar la zona y dar aviso a las autoridades investigadoras de la fiscalía, zona norte, quienes finalmente se encargaron de trasladar el cuerpo al Semefo para determinar la causa real del fallecimiento.