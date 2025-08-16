Inicio » Lo encuentran sin vida sobre la banqueta en la colonia Cuernavaca
Ciudad Juárez

Lo encuentran sin vida sobre la banqueta en la colonia Cuernavaca

El cuerpo sin vida de un masculino fue localizado esta mañana sobre la banqueta de una de las calles de la colonia Cuernavaca, de acuerdo a informes de elementos policiacos.

El hallazgo fue reportado en las calles Tecnológico y calle Chinameca, de la citada colonia y del cual se dijo estaba sobre una cobija y totalmente desnudo, por lo que no se descarta que haya salido de algún hotel cercano y al cruzar la avenida tecnológico se desvaneció y ya no se recuperó..

Al recibir el reporte, agentes municipales acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo, indicando que el cuerpo presentaba visibles huellas de tortura.

Fueron los uniformados quienes realizaron varios llamados al masculino, el cual no fue identificado, y al no tener respuesta, solicitaron apoyo medico, por lo que a los pocos minutos arribaron paramédicos quienes confirmaron la falta de signos de vida del masculino.

De inmediato se procedió a acordonar la zona y dar aviso a las autoridades investigadoras de la fiscalía, zona norte, quienes finalmente se encargaron de trasladar el cuerpo al Semefo para determinar la causa real del fallecimiento.

