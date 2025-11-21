La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), encontró sano y salvo a la adolescente, B.O.B., de 14 años de edad, quien tenía reporte de ausencia, interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Familiares de la adolescente solicitaron el apoyo de esta representación social para localizarla, luego de que salió en su domicilio de la colonia Sierra Azul y perdieron la comunicación con ella.

Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda, fue encontrada el pasado martes 18 de noviembre y ante Ministerio Público, declaró no haber sido víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.