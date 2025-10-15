Inicio » Localizan a adolescente que contaba con reporte de ausente en Cuauhtémoc
Chihuahua

Localizan a adolescente que contaba con reporte de ausente en Cuauhtémoc

La rápida activación del Protocolo Alba permitió a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en la Zona Occidente, localizar sana y salva a la adolescente de iniciales C.J.D.M. de 17 años de edad.

El pasado lunes 13 de octubre, sus familiares acudieron a reportar la ausencia de la menor de edad, ante esta representación social y este miércoles fue localizada en la colonia La Esperanza, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En su declaración ante el Ministerio Público, refirió que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito.

