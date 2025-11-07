Un hombre sin vida fue reportado esta tarde-noche a bordo de un auto en calles de la colonia Puerto la Paz, del cual se dijo en una primera versión que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego.

El hecho generó una fuerte movilización de las corporaciones policiacas en el lugar, ya que minutos después fue reportado un menor de edad, el cual arribo por su propio pie a una clínica del sector, presentando heridas de proyectil de armad e fuego, por lo que no se descarta que haya relación entre ambos casos.

Por el momento no se ha confirmado nada por parte de las autoridades ya que las investigaciones continúan.

Sobre el menor, se dijo que este arribo solo a la clínica, el cual llego corriendo y con manchas hemáticas en sus ropas y solicitando ayuda.

No se cuenta con información sobre quien o quienes lo pudieran haber atacado, así como el lugar del ataque.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades policiacas den a conocer mayores detalles sobre ambos casos o si tienen relación entre sí.

Ambas zonas fueron resguardadas por elementos de las distintas corporaciones policías así como del Ejército y la Guardia Nacional mientras se lleven a cabo las investigaciones.