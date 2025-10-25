Inicio » Localizan a mujer con reporte de ausencia en Chihuahua capital
Localizan a mujer con reporte de ausencia en Chihuahua capital

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la ciudad de Chihuahua, localizó sana y salva a Zayra Ximena M. R., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 23 de octubre de 2025.

Familiares de la mujer de 22 años de edad, informaron a la autoridad que desconocían su paradero desde el 20 de octubre del 2025, cuando se ausentó en la colonia Ampliación Díaz Ordaz.

De inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y las labores de investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Niñas, adolescentes y Mujeres Ausentes, cuyos elementos de la Agencia Estatal de Investigación lograron localizarla.

En su declaración ante el Ministerio Público, descartó haber sido víctima de algún delito y refirió que su ausencia fue voluntaria.

