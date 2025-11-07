La Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizó sanos y salvos a tres de los cuatro menores que el pasado domingo 02 de noviembre se salieron de la Casa de Asistencia Social Vida 180, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Los tres menores localizados son: Bernabé M. L., de 11 años de edad; José Maurilio M. C., de 13 años y Jorge A. G. G., de 13 años de edad, a quienes encontraron a la altura del kilómetro 12 del periférico Gómez Morín, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Por medio de la entrevista realizada por personal especializado de la Fiscalía, se determinó que no fueron víctimas de algún delito por lo que fueron puestos bajo resguardo de la dirección de la citada Casa Hogar.

El Ministerio Público indicó que el cuarto menor al parecer se encuentra ubicado con un familiar, por lo que se trasladarán a ese sitio para realizar las diligencias correspondientes.