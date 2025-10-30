La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que ayer se llevó a cabo un exitoso apoyo ciudadano, luego de que agentes de la corporación localizaron a un joven con síndrome de Down y lo reunieron con su familia.

La intervención inició cuando una mujer a bordo de un vehículo de la marca Honda Pilot, que circulaba sobre el cruce de la avenida Miguel de la Madrid y Lote Bravo, en la colonia Ciudad Universitaria, alertó a los oficiales acerca de un joven con capacidades diferentes que deambulaba aparentemente desorientado.

Los oficiales se acercaron para brindarle apoyo y al dialogar con el joven, quien se identificó únicamente Juan, corroboraron que se trataba de la persona reportada y mencionó vivir en la misma colonia, pero sin poder precisar su domicilio.

Mientras los elementos lo auxiliaban en la búsqueda de su casa, se recibió un llamado al número de emergencias 911 donde reportaron una persona extraviada, cuyas características físicas y de vestimenta coincidían plenamente con las del joven asistido.

Con esta información, los policías se trasladaron al domicilio reportado, ubicado en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en donde familiares lo recibieron, agradeciendo profundamente el apoyo, el profesionalismo y la sensibilidad mostrada por los elementos de la SSPM.