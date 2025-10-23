Durante esta madrugada un cuerpo envuelto en cobijas fue localizado en calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, informaron agentes policiacos, quienes al llegar al lugar reportado, confirmaron que se trataba de un masculino.

El hallazgo fue realizado en las calles Caucho y María Martínez, de la citada colonia y donde se indicó que el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia y la cobija con restos hemáticos.

De acuerdo a los elementos policiacos, fue una mujer que regresaba de su jornada laboral, quienes se percató de un bulto extraño y al acercarse, se percató de que se trataba de un cuerpo, por lo que de inmediato realizó el reporte a las autoridades.

Al lugar también arribaron agentes de investigación de la fiscalía zona norte, para procesar la escena y realizar el levantamiento de evidencias mientras el cuerpo era trasladado al servicio médico forense para aplicarle los exámenes correspondientes.