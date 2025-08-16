El sub coordinador de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en Cuauhtémoc, informó que fue localizada una adolescente de 16 años de edad, que contaba con reporte de ausencia en esta ciudad. Fue ayer viernes, a las 09:30 horas cuando se localizó con buen estado de salud a la menor de iniciales M.A.CH.T., quien, de acuerdo con el reporte interpuesto por su madre el día 12 de agosto del presente año, dejaron de tener contacto con ella desde el día 10 de este mismo mes.

La menor fue localizada en las calles Séptima y Guatemala, de la colonia Ex agrícola San Antonio. Una vez realizados los primeros protocolos, la menor refirió que refiere que el día 10 de agosto, se fue con su novio, el cual le dio dinero para que se fuera a casa de un familiar en la ciudad de Chihuahua en donde permaneció esos días.

Mencionó que se encuentra en buen estado de salud físico y mental, que no fue víctima de ningún delito y su ausencia fue voluntaria, por lo tanto, se da por concluida la carpeta de investigación correspondiente.