Chihuahua

Localizan en Washington a masculino reportado desaparecido en Cuauhtémoc

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, dio por concluida la carpeta de investigación iniciada con motivo del reporte de desaparición de un hombre, desde el pasado 08 de enero del 2014.

El informe de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, señala que la carpeta de investigación estuvo vigente durante más de 10 años, siendo el pasado 13 de agosto del 2025, cuando se tuvo conocimiento que Óscar Alejandro H. F., quien actualmente tiene 42 años, se encontraba en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos.

Fue un familiar quien notificó a la Fiscalía que tuvo comunicación vía telefónica con dicha persona, por lo que hacía del conocimiento. Una vez que los agentes realizaron los protocolos correspondientes, se dio por concluida la carpeta de investigación.

