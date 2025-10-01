En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este martes se reanudaron los trabajos de rastreo en un terreno baldío ubicado en los cruces del bulevar Fundadores y Circuito Fundadores de América, del fraccionamiento Parajes de San José en Ciudad Juárez.

El operativo efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Grupo K-9, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, contó con el apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que proporcionó maquinaria para remover la tierra.

Durante esta intervención que tuvo el propósito de localizar restos o evidencia biológica que aporte a las indagatorias, se halló una osamenta envuelta en una cobija, misma que fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para los análisis correspondientes y su individualización.

Cabe hacer mención que, en esta misma zona, el pasado sábado 27 de septiembre, personal de esta institución localizó dos osamentas envueltas en cobijas, así como restos óseos, mismos que también se encuentran en análisis técnico-científico.