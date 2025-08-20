La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizó sana y salva a Ericka Yvonne P. P., quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

El reporte interpuesto por sus familiares ante la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, establecía que la última ocasión que la vieron fue el pasado domingo 17 de agosto, en la colonia Ampliación Aeropuerto.

Las acciones desplegadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lograron dar con su paradero y al ser entrevistada dio a conocer que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física, quedando bajo el resguardo de su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.