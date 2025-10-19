Inicio » Localizan sana y salva a menor de edad reportada ausente
Localizan sana y salva a menor de edad reportada ausente

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, localizó a la menor de edad de iniciales C. H. I., de 16 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia, interpuesto ayer viernes 17 de octubre, en Ciudad Juárez.

Familiares de la adolescente en mención, dieron a conocer que el pasado 13 de octubre se había ausentado en la colonia Las Huertas.

De inmediato se implementaron los protocolos de búsqueda y trabajos de investigación que permitieron localizarla sana y salva

En su declaración ante el Ministerio Público, dio a conocer que se ausentó por su propia voluntad y que no fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.

