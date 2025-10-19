En patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre por diversos municipios de Sinaloa, elementos del ejército localizaron un total de 100 artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron inhabilitados en espacios abiertos y controlados por cuestiones de seguridad.

Las autoridades de la Novena Zona Militar dieron a conocer que en cumplimiento a lo establecido a la estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la entidad, las fuerzas militares mantienen diversas acciones, lo que permitió el aseguramiento de estos 100 artefactos explosivos improvisados.

Todo lo asegurado e inhabilitado en los recorridos fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones pertinentes sobre su fabricación.

El pasado lunes 6 de octubre, las autoridades militares informaron que en patrullajes similares de vigilancia y reconocimiento terrestre detuvieron a dos personas, aseguraron diversas sustancias químicas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, bolsas con posibles drogas y 39 artefactos explosivos.

La Novena Zona Militar divulgó que integrantes de las fuerzas del ejército detuvieron a dos personas del sexo masculino y localizaron nueve áreas de concentración de material diverso para elaborar drogas sintéticas, por lo que se estableció un perímetro de seguridad.

En la revisión de los nueve sitios, se aseguraron dos mil 585 litros y 166.25 kilos de sustancias químicas presuntamente utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas, además, se encontró 1.40 kilos de probable droga sintética.

Los elementos militares encontraron 4.51 kilos de una yerba verde posiblemente marihuana, 30 bolsas con probable cocaína, cuatro fusiles automáticos, 28 cargadores, 778 cartuchos útiles, 39 artefactos explosivos improvisados, seis condensadores, cuatro reactores, seis vehículos y una motocicleta.

Tanto los dos detenidos junto con todas las sustancias químicas, posibles drogas, armas, cargadores, cartuchos, explosivos artesanales y diversos instrumentos de laboratorios, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

