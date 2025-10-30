Autoridades que integran las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), localizaron y destruyeron un campamento que se presume, era utilizado para actividades delictivas, en donde, además, aseguraron diversos objetos de interés criminalístico.

La acción se efectuó ayer miércoles 29 de octubre, en el despliegue del operativo para la disuasión de los delitos, que efectúan elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

En las faldas de un cerro ubicado a un costado de una brecha en la localidad de Rocheachi, los efectivos ubicaron un campamento improvisado que aparentemente era utilizado como punto de halconeo, por lo que procedieron a destruirlo.

Ahí encontraron un cargador metálico abastecido con 17 cartuchos calibre 7.62×39 y 28 estrellas metálicas, conocidas como “pocha llantas”, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

Con la permanencia de los operativos y la pronta actuación de los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de las y los ciudadanos.