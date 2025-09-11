La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realizó la destrucción de un plantío de marihuana, la inhabilitación de un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos y la neutralización de seis artefactos explosivos de manufactura casera.

Estas acciones se realizaron en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Moris, en el marco de los esfuerzos permanentes para garantizar la seguridad en zonas serranas y prevenir riesgos a la población.

El primer hallazgo ocurrió cuando agentes en funciones de rastreo e inteligencia localizaron un artefacto explosivo a medio enterrar en la brecha Pilar de Moris. Con apoyo especializado, se llevó a cabo una detonación controlada.

Posteriormente, el 8 de septiembre, en la zona conocida como Pinos Tristes, el personal estatal localizó un campamento vacío. Durante la inspección se aseguraron artículos como ropa, hules y chalecos tácticos, además de cinco artefactos explosivos de manufactura artesanal, mismos que fueron destruidos de manera controlada por las autoridades intervinientes.

En una tercera acción, efectuada el 9 de septiembre en Ciénega de Rodríguez, un operativo de vigilancia aérea con dron permitió ubicar un sembradío de aproximadamente 1,500 metros cuadrados. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de un plantío de marihuana, por lo que procedieron a la destrucción e incineración de alrededor de seis mil plantas individuales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con las instancias federales, además de reforzar la vigilancia en las zonas serranas y actuando con firmeza contra cualquier manifestación del crimen organizado.