Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizó sanos y salvos a tres menores de edad, reportados como ausentes el pasado mes de julio en la localidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.

Los menores de iniciales J.L.Q.G., M.O.Q.J. y A.U.Q.J., de 14, 13 y 10 años de edad, respectivamente, fueron encontrados el sábado 9 de agosto sobre el camino que conduce de Baborigame a la localidad de Las Juntas.

Tras certificar su estado de salud, ante el Agente del Ministerio Público y en presencia de sus padres, declararon que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de algún delito.

Explicaron que fueron a trabajar junto con otras personas a una granja en el municipio de Aldama, sin informar a su familia sobre su paradero, ya que no les darían permiso para ir a dicho lugar.

Al concluir los protocolos de localización, los menores quedaron bajo el cuidado y tutela de sus padres, para posteriormente dar de baja los reportes de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.

