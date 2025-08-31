Durante ayer sábado, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Departamento de Rescate de la Dirección General de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Grupo Beta, llevaron a cabo la recuperación de un cuerpo localizado en las brechas del cerro del Cristo, en la colonia Franja Sara Lugo.

Durante la maniobra se empleó equipo especializado como sogas, camilla rígida y canastilla para realizar el descenso y traslado de manera segura.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce las causas de muerte así como información sobre la identidad del hoy fallecido.