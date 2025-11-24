La Fiscalía de Distrito Zona Norte, logró que un Magistrado del Distrito Judicial Bravos, declarara al acusado Alejandro M. C., penalmente responsable del delito de abuso sexual.

Resultado que se obtuvo tras apelar el fallo absolutorio que dictó un Tribunal de Enjuiciamiento, ya que para esta representación social había pruebas fehacientes de que cometió el delito a un niño.

Los hechos delictivos por los que fue detenido con una orden de aprehensión y enfrentó un juicio oral, sucedieron del 08 de enero al 17 de febrero del 2024, el interior de un plantel educativo ubicado en el fraccionamiento Paseo del Bosque, de Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Violencia Familiar, Sexuales y Contra la Familia y Trata de Personas, demostró que Alejandro M. C., quien se desempeñaba como profesor de educación física, hizo tocamientos de índole sexual a un menor de cinco años de edad.

Será en los próximos días, en la audiencia de individualización de sanciones, en donde conozca la pena privativa de la libertad que purgará en prisión.